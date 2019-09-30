竹市晚上停班又被灌爆 網友酸：常有九降風照樣過日子

2019-09-30 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



新竹市是北台灣今天唯一正常上班上課的城市，臉書被民眾灌爆，截至中午前，除了清晨有下雨外，在大眾的上班時間期間，都是陣陣的風勢與些許雨滴掠過，新竹市長林智堅稍早並宣布，由於晚間風雨漸增，今晚6時起停止上班、停止上課，但這項決定又引起網友熱烈討論，一小時湧進約1500則留言，酸度破表。

林智堅的粉絲頁雖遭網友灌爆，林智堅今天上午說他的心情沒有受影響，現在新竹市無風無雨，與昨天的預報是相符的，但仍不能掉以輕心，因為颱風晚間可能會持續增強，還是要嚴陣以待。

對於晚上六點停班停課，有網友提醒林市長，專業只是提供參考，市長應把人民的不便納入考量，有網友表示感同身受市長承受竹科大老闆們的壓力，但六點後停班停課，有放颱風假等於沒放颱風假！也有人謝謝市長讓他今天颱風天努力工作，下班後還吃不到新竹美食。

更有人質疑中午預報都達放假標準了，是要他們下班的時候被狂風吹，路樹壓是吧！為何要在風雨最大的時候放？ 可以體諒竹科人的辛苦嗎？要不也早一點放，給市民方便不是更好？縣與市同調很難嗎？建議以後不用特別宣布下午6時停班停課，因為這樣真的很尷尬，也有網友自我調侃，新竹常有九降風，照樣過日子，沒放颱風假，新竹一樣幸福啦！