吳釗燮稱日代表「大哥哥」 藍批媚日綠稱無傷大雅

外交部長吳釗燮（圖）與日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫私交深。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫將離任，外交部長吳釗燮日前頒贈其「特種外交獎章」，上頭寫著「我最敬愛的大哥哥」引發討論。藍營質疑吳釗燮的態度未免卑躬屈膝，過度媚日；綠營則認為無傷大雅。

據了解，「我最敬愛的大哥哥」是出自吳釗燮個人意思，外交部內也有人表示「印象深刻」，但用語確實引發各界討論，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，這樣用字在外交禮節上少見，吳釗燮的態度未免卑躬屈膝，過度媚日，他批評民進黨執政期間，台日關係只有表面的更名等突破，對於漁權談判等實質上推進台日關係，都是原地踏步，沒有進展。

外交部頒贈給日本駐台代表沼田幹夫的獎牌上，外交部長吳釗燮稱沼田「親愛的大哥哥」，引發爭論。 圖╱外交部推特 分享 facebook

藍委：吳代表國家餽贈，用詞不妥

外交委員會的國民黨立委江啟臣則表示，如果是個人餽贈，沒有問題；但既然是代表公部門贈紀念獎牌，就應該以國家角度思考，用字有些不妥。

立法院外交委員會的民進黨立委趙天麟認為，這用語這當然不是那麼典型，但無傷大雅，沼田幹夫在台灣那麼長的任期當中，完成了幾件跨時代的任務，尤其是將亞東關係協會改名為台灣日本關係協會，這部分中華民國台灣是大的，且吳釗燮與沼田幹夫私交算深，彰顯關係並無不妥。

外交部：沼田較年長，稱哥以示友好

外交部發言人歐江安表示，吳部長與昭田代表感情極為友好，昭田代表較吳釗燮年長，因此以「哥哥」暱稱，以示親切友好。

對於外交部長在紀念獎牌上使用我最敬愛的大哥哥一詞，日本駐台記者中，有人認為雖然太過直率了一些，但感覺吳釗燮與沼田兩人頗有私交，應該不至於有爭議；也有人提到沼田與典型外交官風格略有不同，說不定收到這樣的一塊紀念獎牌，反而覺得開心。