韓辦：韓國瑜發言若被斷章取義涉及抹黑 不排除提告

2019-09-30 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡上午在國民黨中央黨部受訪，對於韓國瑜的發言被當成「黑韓」相關素材，何庭歡表示，很多媒體報導或網路傳播斷章取義，沒讓韓國瑜的談話內容完整表達出來，這種斷章取義如果涉及抹黑或傳達不實訊息，不會容許，可能會訴諸法律途徑。

何庭歡也否認外傳韓團隊為了減少韓國瑜失言，將減少韓國瑜對外發言、改由發言體系回覆。何庭歡強調，韓國瑜的發言方式及表達態度深受民眾喜歡，也是他的個人魅力所在，從沒有要減少他的發言。主要是因為韓國瑜平日忙於市政、假日忙於國政，分身乏術下才由發言系統回答問題，事實上沒限制韓國瑜發言。

何庭歡指出，韓團隊定調一直是做好市政就是最好政見，韓國瑜平日拚市政、周末拚國政，平日發言當然以市政為主，韓團隊也有很好的發言系統，在市政方面，由高雄市新聞局長王淺秋回應市府問題，關於選務則由她本人回應，而國政、政見由發言人黃曼昕負責，發言系統完善。