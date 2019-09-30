粉專豬羊變色韓粉變韓黑 韓營：典型1450反串

2020總統大選蔡韓對決，擁有上萬粉絲追蹤的挺韓臉書粉絲專頁「韓國瑜中華民國總統後援會2020」，27日晚間突然更名為「韓國瑜草包選總統後援會」，不僅「挺韓」立場轉變為「黑韓」，臉書大頭貼也在27日換上總統蔡英文肖像，引發許多粉絲疑問，這是挺韓粉絲轉挺英？還是小英的1450(網軍)反串？

距離明年總統選舉僅剩103天，蔡韓網路空戰越加白熱化，國民黨初選後、7月17日成立的粉專社團「韓國瑜中華民國總統後援會2020」，9月27日之前，粉絲留言一片挺韓，留言不乏「唯一支持韓國瑜」，還宣揚韓在高雄政績。不過此粉專上周五一夕間豬羊變色，不僅更名「韓國瑜草包選總統後援會」，粉絲留言更轉為黑韓，有網友留言「小心韓粉智障傳染」、「反韓救台灣」、最新貼文還是「2020支持蔡英文」。挺韓網友則反擊「網頁有問題，韓粉不要被混淆。」更指是「1450現身」，掀起韓蔡兩邊粉絲在粉專論戰。

對於挺韓粉專轉挺應景？記者透過臉書私訊管理人，管理人回應，他原是鋼鐵韓粉，因看到韓粉脫序行為與不理性，才決定由藍挺綠。甚至預告，後續還有一連串原本挺韓粉絲社團，會漸漸看不下去韓國瑜的脫序行為與韓粉不理性。

對此，韓國瑜競辦發言人何庭歡表示，韓國瑜草包選總統後援會版主在貼文中承認自己操控粉專，還洋洋得意，這就是典型的1450，也就是韓國瑜一直說的「假韓粉」，在影響選舉民調後便迫不及待地露出馬腳，全民應群起譴責惡質選舉文化。何表示，這個粉專絕對只是冰山一角，民眾應該群起譴責。