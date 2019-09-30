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親民黨門票給誰？ 引爆黨內主戰、主和路線之爭

2019-09-30 12:13聯合報 記者林麗玉蔡佩芳╱即時報導

2020大選，台北市長柯文哲與親民黨合作與否未定？但黨內已掀兩派不同看法，親民黨黨內人士憂心，黨內確實有兩派不同意見，一派是認為宋楚瑜主席2020應該再戰，另一派則認為，親民黨的門票應該與別人合作。這名黨內人士說，參選與結盟都是為了親民黨，但若有人意氣用事放話，對黨並沒有幫助。

親民黨的政黨提名總統門票，要不要與柯文哲合作？最近先有黨內人士放話，指親民黨被柯文哲下毒，黨應該排毒才會強大，但離職六個月的前文宣部副主任吳崑玉則在臉書發難，批評「黨務人士」頻頻向媒體放話，把親民黨從最佳男主角變成賣票黃牛，連鐵桿支持者都傷心掩面。

吳崑玉今再受訪提到，親民黨已是小黨，團結都來不及，「黨務人士」卻一再放話，希望「黨務人士」不要造成黨內鬥爭。吳說，如果要將柯文哲視為對手，也該盡力爭取鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的人支持，不是左批右罵到處修理人，來證明自己很獨特。

也有黨內人士提到，其實宋楚瑜傾向再戰2020，但目前還在徵詢意見，這名黨內人士認為，2020親民黨應與別人合作，才能通過五趴的不分區門檻。但若宋自己選，以上屆宋拿157萬票看，政黨票只拿70萬票，不分區要過門檻恐怕較困難，並喊話部分黨務人士「不要再害宋先生了」。

對於親民黨內部意見分歧，友柯的黨員是否轉投白？也備受關注，其中北市議員黃珊珊已證實，樂意接任北市副市長職務；甚至親民黨議員林國成也表達不排除代表民眾黨參選立委，林國成表示，是否代表民眾黨選立委，他現在還在評估。

親民黨主席宋楚瑜(左)、台北市長柯文哲(右)。圖／聯合報系資料照片
親民黨主席宋楚瑜(左)、台北市長柯文哲(右)。圖／聯合報系資料照片
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2020選舉柯文哲宋楚瑜
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