影／媒體比較何詩韻與李毅 徐國勇怒：兩個不一樣

2019-09-30 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



香港歌手何詩韻日前持加拿大護照搭機來台參與挺港活動遊行，卻在受訪時遭統促黨成員胡志偉潑紅漆，內政部長徐國勇第一時間就在臉書PO文譴責暴力行為。今天受訪時，面對記者持續追問何詩韻參與遊行是否合法與武統學者李毅的差異，他情緒激動的表示何韻詩來台參與遊行「不必去質疑這些」，完全合法；但李毅是主張用戰爭武統台灣，徐國勇暴怒反問媒體「這個你們能夠接受嗎？」

內政部長徐國勇今天與行政院長蘇貞昌一同坐鎮指揮中央災害應變中心，上午8時許他接受媒體訪問時，對何詩韻遭潑漆一事表示他「第一時間就知道了」，在合法的集會遊行上，他絕對不容許這些暴力份子，用暴力的行為來妨害人民合法權利的行使，他第一時間便要求警政署要嚴肅處理，往該有的法律處理，包括是否涉及組織犯罪、妨害自由、公然侮辱、妨害合法集會等罪行。

媒體進一步提問何詩韻持加拿大護照搭機來台，如果是持旅遊簽，參與挺港活動遊行是否合法，徐國勇指出，國際公約公民權力行使，開放外國人來台灣合法參加集會遊行，而國際公約已「內國法化」，不是還沒過，且國際公約是在馬英九任內簽約的，為了再次的把法案明確化，該草案已提報行政院審查通過，但尚未核定。

徐國勇並強調，何韻詩來台灣之前，大家都知道她是來參加集會遊行，在入境海關時何詩韻也有報備，加上何詩韻雖然持加拿大護照，但她也具有港澳人民身分，在這部分本來就有雙重國籍，所以何詩韻參加遊行發言完全合法，「不必去質疑這些」。