吳釗燮稱沼田大哥哥 藍營批媚日綠營指無傷大雅

2019-09-30 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫將離任，外交部長吳釗燮日前頒贈其「特種外交獎章」，上頭寫著「我最敬愛的大哥哥」引發討論。藍營質疑吳釗燮的態度未免卑躬屈膝，過度媚日；綠營則認為無傷大雅。

據了解，「我最敬愛的大哥哥」是出自吳釗燮個人意思，外交部內也有人表示「印象深刻」，但用語確實引發各界討論，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，這樣用字在外交禮節上少見，吳釗燮的態度未免卑躬屈膝，過度媚日，他批評民進黨執政期間，台日關係只有表面的更名等突破，對於漁權談判等實質上推進台日關係，都是原地踏步，沒有進展。

國民黨籍的外交委員會立委江啟臣則表示，如果是個人餽贈，沒有問題；但既然是代表公部門贈紀念獎牌，就應該以國家角度思考，用字有些不妥；也在外委會的民進黨立委的趙天麟認為，這用語這當然不是那麼典型，但無傷大雅，沼田幹夫在台灣那麼長的任期當中，完成了幾件跨時代的任務，尤其是將亞東關係協會改名為台灣日本關係協會，這部分中華民國台灣是大的，且吳釗燮與沼田幹夫私交算深，彰顯關係並無不妥。

外交部發言人歐江安則表示，吳部長與沼田代表私下有很好友誼，情如手足，沼田代表較部長年長，因此私下均以「哥哥」相稱，以示親切友好。然兩人在公務上皆謹守分寸，外交儀節上並無不當之處，外界無須對此議題過度解讀。