緊咬蔡英文論文門 呂秀蓮：我沒博士也不會吹牛

2019-09-30 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統論文風波相較平息，但前副總統呂秀蓮依然緊咬，還曝自己沒有博士學位，因此也不會吹牛，並多次表達自己是很客觀請各位鑑賞、拜讀，看看會否有新的發現與體驗，也呼籲曾獲得蔡總統畢業證書的教育部、中選會、政治大學，不管有幾個版本或是影本都應該公布，讓各界檢驗。

針對蔡總統博士論文與學歷風波，呂秀蓮今舉行記者會邀請大家檢驗，雖然很多資料是惡補的，不知道的很多，疑點也無法解釋，但會中播放澳洲雪梨大學博士如何取得博士學位的影片，並請1977年取得美國俄亥俄州立大學數學博士學位的劉重義解析。

劉重義質疑，總統府公布的蔡總統LSE畢業證書有疑義，包含應該有厚度，不可能是A4紙，字體也不會平常看的到，排版也會很精緻；而論文部分，絕對不可能是合格的博士論文，因為400頁的論文連目錄都沒有，目錄口試委員跟教授早就氣死了。

呂秀蓮說，以小觀大，身為國家領導人、三軍統帥，遇到事情應趕緊處理，馬上把證書拿出來，但總統府當時解釋的記者會拿出來一大箱、散裝的論文紙張，不是畢業證書跟博士論文原稿，跟外界想像差距蠻大的，建議曾經收到蔡總統繳交畢業證書的政大、教育部、中選會等單位，不管有幾個版本都應該公布，就算影本也沒關係，只要讓外界看看是否一致就好。