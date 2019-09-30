要颱風假？ 台東縣長室電話響不停 縣府：一切依規定

2019-09-30 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



米塔颱風逼近，台東縣16鄉鎮市中包括蘭嶼、綠島及沿海的東河、成功、長濱5鄉鎮已宣布停班停課，台東市等11鄉鎮市仍上班上課，引部分民眾質疑放假標準不一，台東縣政府表示，颱風假放不放？只有一套標準，即一切依中央規定，鄉鎮市長也可依中央的標準自行決定。

中央氣象局預估米塔颱風暴風圈今天上午10點以後會觸及台灣東半部陸地，但今天一早台東縣長辦公室裡，質疑「為何不放假」的電話就響個不停。

由於今天上午風雨增強，台東縣繼蘭嶼 及綠島之後，沿海鄉鎮包括東河鄉、成功鎮、長濱鄉也宣布從今天上午10時起停止上班上課。引起部分抱怨，台東放颱風假標準不一。

台東縣長辦公室今天一早就接獲不少民眾電話，有高中職校學生打電話進來「抱怨為何不放假，上學途中頭髮都被風吹亂了，衣服及鞋子都淋濕了」；也有民眾質疑放假標準不一，東河鄉放颱風假，在地圖僅一線之隔的卑南鄉卻要上班上課？

台東縣政府秘書長陳明仁表示，颱風天是否停班停課，一切均依照中央行政院人事行政局的標準，以及氣象局公布的風勢、雨量預測數據；即風力須達平均陣風要7級風以上、瞬間陣風10級風以上；24小時雨量平地須達350毫米、山區須達200毫米有致災之虞。

縣府人事處處長游梅子另補充，如果有特殊狀況，如遇重大災情、交通中斷，在風雨之外，各縣市仍可決定是否停班停課。