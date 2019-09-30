吳崑玉再批親民黨「黨務人士」二百五 斃了比較快

2019-09-30 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



親民黨前文宣部副主任吳崑玉對親民黨組織部主任張碩文的不滿檯面化。吳崑玉今早在臉書貼文，呼籲不要用又笨又勤快的二百五，用了還不如拖出去斃了比較快。他以「某組織部主任」為例，指某組織部主任很勤快，但到了十月還沒看見立委提名名單，也沒看見不分區名單，要怎麼選？但他又很愛對媒體放話，每放一次就得罪一票人，而且還自鳴得意。文章明顯在暗諷張碩文。

吳崑玉說，曼休坦是二戰德軍名將，1940年西線攻法作戰計畫便是出自他的手筆，1943年史達林格勒大敗後，穩住東線南方戰線的也是他。據說，戰後曼休坦接受媒體訪問，講了一段軍隊用人的名言，用「聰明-笨」、「勤快-懶」兩條線畫出四個象限，說明四類人適合的職務及其原因。

吳崑玉說，遇到又笨又勤快的二百五，千萬不要用。例如：某組織部主任很勤快，但到了十月還沒看見立委提名名單，也沒看見不分區名單，這是要怎麼選？但他又很愛對媒體放話，每放一次就得罪一票人，而且還自鳴得意。他還說，「那已經用了怎麼辦？ㄟ！拖出去斃了比較快！」