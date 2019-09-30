民眾黨不分區立委怎麼挑？蔡壁如：本周公佈海選方法

2019-09-30 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，強調不分區將提滿34席，北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如今天接受電台專訪時透露，自己相信高手在民間，目前有很多人來推薦，也有自薦，柯市長有說想要舉辦海選，所以本周會把海選規範發出去，讓大家一起來報名。

對於柯文哲日前揚言要推蔡壁如進不分區，屆時在立法院「白目對喬王」，蔡壁如說，如果要認真討論，自己當立委其實是不恰當的，因為自己的性格、人生觀，雖然行政執行率很強，但不一定適合監督的角色，不過把不喜歡的事情做好才是厲害，「我一直都很厲害」。

至於為什麼不適合當立委？蔡壁如表示，自己的個性如果要去攻擊人家、口水戰什麼的，其實都不會，也是興趣缺缺，自己的工作經驗就是發現問題、解決問題，但專業問政什麼，覺得自己沒有政治表演細胞。

對於前立委沈富雄有意出任民眾黨不分區，蔡壁如說，沈富雄是柯市長的學長，經驗豐富，我們也很歡迎，也有在聯絡，柯市長也覺得應該要見面談一談。