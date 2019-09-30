影／竹縣市颱風假不同調 竹縣決定放假原來是這個原因

2019-09-30 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



中度颱風米塔來襲，新竹縣今天停班停課，新竹市正常上班上課，新竹縣、市罕見不同調，遭到新竹縣市的民眾罵翻，直說縣市明明是一日共同生活圈，相隔一條頭前溪，居然呈現放假和上班不同調。

對此，新竹縣副縣長陳見賢今天上午參與消防局應變中心的會議，會後接受媒體訪問並提到竹縣放假的原因，主要是依據中央氣象局的標準，雨量、風量都達到放假的標準，因此縣府才決定放假。

陳見賢說，新竹市要不要放假，這是屬於首長的行政裁量權，但新竹縣與竹市不一樣，雖然屬於共同生活圈，但是地勢上不同，竹縣有很多山區且靠海，若是大雨一來，山區雨量會變大，加上尖石、五峰鄉今天早上8點就已經完成撤離，「真的因為情況不一樣，新竹縣達到此標準，才會決定放假，也是保障新竹縣民的生命財產安全。」