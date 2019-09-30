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「近2年北部最有感颱風」 天氣風險：晚間將狂風暴雨

中颱米塔暴風圈11點觸陸了！氣象局：宜蘭慎防超大豪雨

影／竹縣市颱風假不同調 竹縣決定放假原來是這個原因

2019-09-30 11:42聯合報 記者郭政芬╱即時報導

中度颱風米塔來襲，新竹縣今天停班停課，新竹市正常上班上課，新竹縣、市罕見不同調，遭到新竹縣市的民眾罵翻，直說縣市明明是一日共同生活圈，相隔一條頭前溪，居然呈現放假和上班不同調。

對此，新竹縣副縣長陳見賢今天上午參與消防局應變中心的會議，會後接受媒體訪問並提到竹縣放假的原因，主要是依據中央氣象局的標準，雨量、風量都達到放假的標準，因此縣府才決定放假。

陳見賢說，新竹市要不要放假，這是屬於首長的行政裁量權，但新竹縣與竹市不一樣，雖然屬於共同生活圈，但是地勢上不同，竹縣有很多山區且靠海，若是大雨一來，山區雨量會變大，加上尖石、五峰鄉今天早上8點就已經完成撤離，「真的因為情況不一樣，新竹縣達到此標準，才會決定放假，也是保障新竹縣民的生命財產安全。」

媒體追問，「今天新竹縣市上班、休假不同步，造成家長的困擾，特別新竹縣市屬於一日共同生活圈，當初是否兩個縣市是否當初溝通沒有考量到？」對此，陳見賢回應，當初縣市彼此有溝通過，民眾如果居住在竹市、但在竹縣上班，則可以放假。或是居住在竹縣、但在竹市上班，也可以放假，甚至路過的縣市有停班停課，也不用上班。據他了解，似乎是因為竹市沒有山區，只有海邊，市長有說過沒有達到標準，因此沒有放假。

新竹縣副縣長陳見賢今天上午參與消防局應變中心的會議，會後接受媒體訪問。記者郭政芬...
新竹縣副縣長陳見賢今天上午參與消防局應變中心的會議，會後接受媒體訪問。記者郭政芬／攝影
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新竹停班停課雨量
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