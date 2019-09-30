影／北海岸野柳舊台2線裂縫30分寬 目前單線雙向通車

2019-09-30 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



米塔颱風逼近，中央氣象局預報北台灣今晚受影響最嚴重。新北市萬里區舊台2線野柳隧道附近路段地基流失，路面出現寬約30公分裂縫，區公所今天冒雨搶修，目標趕在今晚完成。

萬里區長粘雪琴今早說，舊台2線28日傳出災情，靠海岸車道出現長24.3公尺，寬約30分裂縫，區公所和警方隨即在現場設警戒線，目前維持單線雙向通車，特別提醒人車經過時要特別小心。0