郭台銘列民眾黨不分區第一名？蔡壁如：我們很認真討論

2019-09-30 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，準備力攻國會席次，對於鴻海創辦人郭台銘列為民眾黨不分區第一名，柯文哲若郭台銘願意，「求之不得」。不過卻遭郭辦打槍，指「目前沒有任何考慮」，還說郭台銘目前正在享受「無黨一身輕」。

北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如今天接受電台專訪，被問到是否會把郭台銘列為不分區第一名？蔡壁如直言，我們有認真討論過，不過也要他願意，我們就是尊重，對自己來說當然也是求之不得，很讚，給他拍拍手。

不過郭台銘似乎意願不高？蔡壁如說，郭董在宣布不參選後，一直希望可以幫忙民眾黨的忙，也許這是一個好的想法，會再找時間和他討論，總之我們就是鼓勵，也覺得樂觀其成。

蔡壁如表示，郭台銘陣營也會提些不錯的專業人士給我們當不分區，名單部分還要溝通，目前和郭營溝通也很順暢，沒有問題。

外傳蔡壁如即將在下月16日離職？蔡壁如澄清，16日是秘書長張哲揚到任的日期，之前很多民代質疑自己黨政不分，但有時候其實是誇大了，「標準一致」就好了，不要對她這樣子，對黨籍同志卻很寬容，自己就是把時間分配好，公務時間做公務，不要做其他事情就好了。

蔡壁如表示，目前大多利用假日、晚上到民眾黨幫忙，因為有很多制度要建立，但一但新的民眾黨秘書長到任，就比較沒有他的角色，目前還是會繼續留在市府。