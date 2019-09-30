米塔颱風影響台灣 傍晚到明凌晨2點風雨最大

2019-09-30 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



米塔颱風來襲，新北市長侯友宜今主持防災會議，天氣風險管理公司指出，研判今天傍晚到明天凌晨2點是最強風雨的時間點。侯友宜說，目前風雨較小，但防災視同作戰，昨宣布停班停課就是要讓民眾，趁現在做好防災的準備。

天氣風險管理公司說，米塔颱風目前穩定朝北北西方向以時速20公里移動，路經有明顯偏西的趨勢，，登陸時間研判今天晚上8點到9點左右，可能登入範圍是從宜蘭頭城到新北三貂角附近。

天氣風險管理公司表示，颱風最強的風雨是颱風中心外圍10級風圈的範圍，米塔颱風預計上午10點暴風圈碰處東半部的陸地，下午3點7級風圈會碰觸新北市，晚上8點10級風圈接觸新北市。

至於颱風何時離開，天氣風險管理公司說，預計明天凌晨1點10級風圈離開新北市，明上午9點7級風圈離開新北市，預估明天傍晚會解除海上颱風警報。

侯友宜說，今天他會去去深坑、汐止視察，因為這幾天山坡的雨量已經達到一定程度，產生道路崩塌工程有影響，他必須去了解，另外烏來降雨超過5百毫米，覽勝橋、上龜山橋會到二級警戒，這部分已掌握也請副市長進行督導。