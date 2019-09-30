蘇貞昌聯繫不上花蓮縣府 徐榛蔚：系統連線沒問題

2019-09-30 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌30日上午8時赴中央災害應變中心，要求連線各縣市視訊畫面，但他要求調出花蓮縣災害應變中心的視訊畫面，卻無法連上。花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府災害應變中心有三個系統，分別與中央災害應邊中心、中央氣象局及各鄉鎮公所連線，系統都沒有問題，不清楚為何中央為何無法聯繫上。

徐榛蔚指出，縣府災害應變中心同時有三個系統可連線，與中央災害應變中心測試連線都沒有問題，並不清楚為何行政院沒辦法跟縣府連線。

花蓮縣府今日上午7時30分才宣布停班停課，引起民怨。徐榛蔚說，以目前各鄉鎮公所回報資料來看，累積雨量都不及50毫米，中央氣象局7時加報修正雨量和行進路線，根據氣象局報告，已達到停班課標準，因此宣布停班停課，若影響家長接送孩子請見諒，不過縣府皆依規定行事。未來是否提早宣布停班停課？徐榛蔚說，每個決定都有標準，未來也會依照中央的標準來做判斷。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，花蓮縣災害應變中心視訊沒有問題，今日上午8時跟中央應變中心測試連線沒問題，然後氣象局也來測試成功連線，正在跟鄉鎮市公所測試的階段，中央應變中心要插進來卻無效，馬上請工程人員切換，因此讓中央應變中心等了5分鐘。並不是花蓮接不上，系統沒有問題，視訊系統是否要改善為強制性插入，可能還要改善。