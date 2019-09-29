允何韻詩929遊行兩套標準？內政部：應保障合法集會權

2019-09-29 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



民間團體今下午舉行「929台港大遊行：撐港反極權」，香港歌手何韻詩也來台參與，有媒體質疑何韻詩是持加拿大護照入境，來台目的是觀光旅遊，按規定不可參與任何政治性遊行，也不能上台演講。對此，內政部表示，外國人在我國合法停留、居留期間，從事請願或合法集會遊行應予保障。

有媒體引入出國及移民法指出「外國人在我國停留、居留期間，不得從事與申請停留、居留目的不符之活動或工作」，質疑何韻詩來台觀光卻從事政治性遊行，依法應強制驅逐出國。

內政部對此表示，參照「公民與政治權利國際公約」第21條，和平集會的權利，應予確認；除依法律規定，且為民主社會維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化、或保障他人權利自由所必要者外，不得限制此種權利的行使。其揭櫫人民和平集會遊行的權利，除有必要者外，不得恣意限制之。內政部指出，爰此，外國人在我國合法停留、居留期間，從事請願或合法集會遊行應予保障。

內政部並指出，集會遊行法並未限制在我國停留的外國人不得參與合法的集會、遊行。同時，為跟上國際潮流趨勢，保障在台合法停留的外國人參與合法集會、遊行的權益，移民署已參酌部分立法委員意見，研提移民法第29條修正條文草案，明定停（居）留外國人得參與合法的集會遊行，該草案已提報行政院審查通過，尚未核定。

而針對媒體質疑，中共學者李毅去年來台，參加座談會後，隨即被以發表武統言論、參加不許可活動，被強制驅逐，且限期不得再來台，是雙重標準，內政部表示，李毅申請觀光來台，卻主張武統台灣，欲危害我國家安全，違反兩岸條例及觀光辦法規定，也違反國際社會追求和平的普世價值，與公政公約第 20 條禁止鼓吹戰爭的規範精神，也大相違背。這樣的言論既不會被國際社會所認同，也不會被我全體國人所接受。反之，何韻詩所發表的是捍衛民主自由的言論，且何韻詩來台參與民間人權團體舉辦的合法遊行，是經事前報備的，二者有所不同。

內政部強調，台灣是民主法治國家，尊重國際社會共享人權自由的普世價值。