睽違11年再回民進黨 陳水扁憶上次是小英致電親邀

2019-09-29 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統陳水扁（右二）重返民進黨中央黨部。圖／一邊一國行動黨提供 分享 facebook 前總統陳水扁昨天參加民進黨33周年黨慶活動，睽違11年再回到中央黨部，他今天表示，「近鄉情怯」、「百感交集」是他回到黨部參加「台灣派對」黨慶活動的心情寫照。他也透露，他上次在中央黨部出現，就是參加蔡英文擔任主席的就職典禮，當時蔡親自打電話邀請他上台談政治，但同年8月15日他「被退黨」。

陳水扁說，他最後一次在民進黨中央黨部出現，是在2008年5月21日卸任總統的隔天，參加民進黨第一位女主席蔡英文的就職典禮，蔡主席還親自打電話要他「上台演講談政治」。同年8月15日他「被退黨」。退黨5年屆滿前，時任主席蘇貞昌再讓阿扁恢復黨籍。11年後的2019年民進黨33歲生日，阿扁才有機會再踏進中央黨部，並且第一次獲准參加黨慶活動，也是11年來第一次走向街頭擁抱群眾，真是百感交集，感動涕零。

陳水扁說，他在1986年6月10日因蓬萊島案入獄8個月，3個月又18天後民進黨誕生，隔年2月28日宣誓入黨並補選為中執委，年底當選為中常委。「被退黨」前的21年內，感謝黨的栽培，同志的厚愛及選民的力挺，才能一路從立委幹到首都市長與台灣總統。

陳水扁說，只因為施明德、林義雄二位黨主席的指令，首度當選院轄市台北市長、第一次當選總統完成政黨輪替，都不能慶祝。但安慰的是，他在1997年成立「寶島希望助選團」，協助黨首度贏得過半的12個縣市長。當年的助選口號「綠色執政，品質保證」，成為民進黨的響亮招牌，指的就是阿扁的「台北經驗」，不是陳定南的「宜蘭經驗」。

陳水扁也對民進黨慶祝33歲的黨慶生日提出5點期許：第一是「黨內民主」。黨員、黨代表才是黨的根本，應該參與黨籍候選人提名，不能沒有功能。第二、「黨團自主」。黨籍立委都是黨的領導菁英，也應扮演監督制衡角色，不能淪為一言堂。第三、「國家定位」。20年前的「台灣前途決議文」黨綱，仍然指引台灣國家路的正確方向，不能偏廢。

此外，第四點，陳水扁也提到希望「蔡賴合作」。如同早年「長扁合作，共創雙贏」，「蔡賴配」仍是最佳選項，否則分進合擊，也是最大戰力的發揮。第五則是「危機意識」。2020選戰還沒開始，投票前一二個月才是輸贏關鍵，不能輕忽對手的絕地大反攻。基本盤極大化，每一票都不能少。