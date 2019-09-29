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吳釗燮稱日代表「敬愛大哥哥」 林郁方批媚日

2019-09-29 16:16聯合報 記者程嘉文╱即時報導

「日本台灣交流協會」台北事務所代表沼田幹夫即將卸任離台，外交部吳釗燮日前頒贈他「特種外交獎章」。不過吳釗燮贈送給沼田的紀念牌上，卻寫著「感謝沼田幹夫大使/我最敬愛的大哥哥/任內的完美服務　外交部長吳釗燮 2019.9.27」，引發媚日的批評。

對此，現任國民黨智庫國家政策基金會外交國防召集人的前立委林郁方表示，紀念牌上面的署名既然是「外交部長吳釗燮」，就不只是吳釗燮的個人情感，必須考慮代表中華民國是一個主權國家，有其國格存在。尤其考慮到歷史背景，台灣曾被日本殖民，稱呼日本為「敬愛大哥哥」，全亞洲沒有任何一個其他曾被日本殖民或侵略過的國家，會用如此接近當年「大東亞共榮圈」的口吻，去感謝卸任的日本使節。

此外獨派色彩明顯的吳釗燮，顯然非常不願意用「中華民國」，因此署名與日期上都刻意避過。但是這種紀念牌是讓受贈者未來可以陳列在自己辦公室等處，其他訪賓看到，卻根本無法知道這是哪一國的外交部長所贈。

林郁方批評，外交強調不亢不卑，過度自居下流，不會得到別人的尊敬與重視。蔡政府上台之後，對於日本獻媚不疑餘力，然而三年多來的台日關係，有實質進步嗎？馬政府時期解決了釣魚台海域的漁權問題，蔡政府至今無法解決沖之鳥礁附近的漁權問題，台灣漁民到當地作業還是要提心吊膽。政府雖然得意於日本駐台的「交流協會」改稱「台灣日本交流協會」，但先前大陸總理李克強訪問日本，日本首相安倍當著他的面強調，與台灣只是非官方的關係，一個招牌的更換，對台日關係有任何實質進展？

前立委林郁方（中）。報系資料照片
前立委林郁方（中）。報系資料照片
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吳釗燮外交部台日關係林郁方

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