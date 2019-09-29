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韓朱配？ 朱立倫：不用再提 洪秀柱：要看雙方意願

2019-09-29 12:47聯合報 記者謝進盛╱即時報導

國民黨前主席朱立倫今天南下台南永康為黨內立委參選人林燕祝、洪秀柱助選，對於日來外界力拱國民黨正副總統搭檔「韓朱配」，朱立倫低調不正面回應，洪秀柱則說「要看雙方當事人的意願」。

林燕祝代表國民黨投入台南市第四選區（永康、新市、新化）立委選舉，洪秀柱參選第六選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里)今天競選總部成立，朱立倫南下出席，並與洪秀柱同台，兩人進場前受訪，媒體追問日來「韓朱配」是否有譜？

對此朱立倫低調說不用再提，今天重點是林燕祝，還有洪秀柱，大家一起來為兩人加油，也為韓國瑜加油。對於記者追問說外界還是好期待，朱立倫重申，剛剛已講過了，不要造成韓國瑜困擾，也不要造成我的麻煩，今天重點就是林燕祝與洪秀柱。

媒體轉追問洪秀柱有沒有幫忙湊合韓朱配？洪秀柱說，用「湊合」就不好聽了，用「促成」就可以；凡事湊合事情就不是很完美，「促成」可以啊。當都希望有個很好的結局，但是要看雙方當事人的意願；就像要作媒，男的娶、女的要嫁才行啊。

洪秀柱也說，其實我們（指國民黨）有很多組合都是滿好的，大家都提供意見；除了「韓朱」，還有「韓張」，好像也談到張善政，有好多組合，不管你喜歡什麼樣的組合，大家都要有情有義，要郎有情，妹有意才是。

國民黨台南市議員林燕祝參選立委，今天成立競選總部，會場湧入熱情鄉親相挺。記者謝進...
國民黨台南市議員林燕祝參選立委，今天成立競選總部，會場湧入熱情鄉親相挺。記者謝進盛／攝影
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國民黨台南市議員林燕祝參選立委，今天成立競選總部，朱立倫（右二）、洪秀柱（左一）...
國民黨台南市議員林燕祝參選立委，今天成立競選總部，朱立倫（右二）、洪秀柱（左一）同台站台。記者謝進盛／攝影
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洪秀柱朱立倫國民黨

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