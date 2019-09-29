影／願與郭台銘見面 將提挺韓？吳敦義：不能隨便干預

2019-09-29 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出國民黨，但郭與國民黨的互動仍備受矚目。國民黨主席吳敦義29日一早到松山慈惠堂出席第23屆全國松柏獎頒獎大會，被問及是否願意跟郭台銘碰面，吳敦義回答，「有適當的時間，我很樂意」，並說雙方本來就是很熟的老朋友。但是否會呼籲對方支持韓國瑜，吳敦義僅表示，這個不能隨便亂講，不能隨便干預。