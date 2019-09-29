高鐵左營南延 林佳龍：當年馬政府就行不通

2019-09-29 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



高鐵左營南延案被外界質疑效益太低，高雄市長韓國瑜認為應選高雄案起爭議，交通部長林佳龍今天上午表示，為打造環島鐵路網，未來規畫西部高鐵、東部快鐵往南北串連，外界看到的高鐵左營南延，未來可銜接台鐵、快鐵和捷運路網，形成南部交通樞紐、轉運中心，看的是國土發展、區域均衡，以經濟成本計算，而非狹義的一般企業財務成本，「重大建設打的是大算盤、而不是小算盤」。

林佳龍今天上午在桃園市蘆竹舉行國道1號桃園交流道動線改善工程開工動土典禮，做上述說明。林佳龍表示，針對韓國瑜認為南延應選高雄案，韓的副市長葉匡時最了解該案，2009年馬政府執政時代也有提出高雄鐵路地下化評估，高鐵是否延伸進入高雄火車站，當年的行政院長劉兆玄、交通部長毛治國及次長葉匡時，當時就未接受高鐵同步進行高雄地下化工程，10年後高雄鐵路地下化完成，高鐵再進入高雄，還要面臨10年交通施工黑暗期，市民普遍不會接受，加上用地取得困難，交通部因此採取交通委員會審查將高鐵左營南延，南延不能見樹不見林，要從台灣鐵路長期規畫來看，打造環島鐵路將高鐵、快鐵連結，6小時可從起站回到原點。