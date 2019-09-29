打臉韓國瑜「小時候不准打電動」柯文哲：那時沒有電動

2019-09-29 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在臉書PO文談電競產業發展時，說「小時候長輩不准打電動」，遭網紅發文打臉；台北市長柯文哲上午到高雄鼓山區大義宮參拜，聯訪時被問到他小時候有沒有打過電動？比韓國瑜年紀還小兩歲的柯文哲立即說「哈，那個時代哪有什麼電動，拜託，電動是這幾年才有的，小時候哪有什麼叫電動」，再度打臉韓。

柯隨後又說「奇怪耶，我覺得很奇怪耶，他的時代也沒有電動啊，這大概是小編喔，所以說找小編寫，自己要再看一下，我覺得那個小編跟他年齡落差很大，他那個年齡哪有什麼電動，拜託喔！」

此外，針對南部韓粉對於不同意見相當激烈，柯文哲說，他的支持者較年輕、學歷較高，所謂的柯粉比較含蓄、理智，可以說是鍵盤革命家，被罵了也是安安靜靜，不會有激烈抗爭；對於很多人還是期待他出來選總統，柯文哲則表示，很多事不要看個人，應以一百年的眼光後來看，怎麼做對台灣社會比較好。