柯說黃珊珊不是作秀型 林濁水酸：作秀全留給柯文哲

2019-09-29 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



親民黨北市議員黃珊珊傳將在10月中接任台北市政府副市長職務，台北市長柯文哲先前受訪表示，黃珊珊在邏輯上跟他比較接近，「不是那種作秀型的，比較符合我們的調調。」民進黨新系大老林濁水今天在臉書酸柯文哲，表示柯說黃珊珊不是作秀型，更準確說法，應該是「秀全部留給我(柯)一個人做就好了。」