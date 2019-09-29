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郭為誰站台 ？ 吳敦義：為愛中華民國黨派無人能干涉

2019-09-29 10:29聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

國民黨主席吳敦義上午出席松山慈惠堂第23屆全國松柏獎頒獎大會，會前談到鴻海創辦人郭台銘時表示，他當前既然已經離開國民黨，那就好聚好散，對於他對國家與國民黨的貢獻還是懷感恩之心，而且他主張堅定熱愛中華民國， 他如果為熱愛中華民國的黨派去站台，任何人也不能干涉他。

國民黨主席吳敦義上午出席松山慈惠堂第23屆全國松柏獎頒獎大會，會前談到鴻海創辦人...
國民黨主席吳敦義上午出席松山慈惠堂第23屆全國松柏獎頒獎大會，會前談到鴻海創辦人郭台銘時表示，他當前既然已經離開國民黨，那就好聚好散，對於他對國家與國民黨的貢獻還是懷感恩之心。記者余承翰／攝影
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國民黨主席吳敦義上午出席松山慈惠堂第23屆全國松柏獎頒獎大會。記者余承翰／攝影
國民黨主席吳敦義上午出席松山慈惠堂第23屆全國松柏獎頒獎大會。記者余承翰／攝影
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國民黨吳敦義

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