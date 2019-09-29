吳敦義：與郭台銘殊途同歸 有合作機會樂意吳郭會

2019-09-29 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘不登記總統連署，國民黨也同意註銷郭台銘黨員身分，對於未來國民黨與郭台銘是否有合作可能？國民黨主席吳敦義今天表示，「好聚好散」，未來也有很多合作機會，吳表示，只要同時熱愛中華民國、希望為兩岸和平發展、重視人民蒼生生活、希望讓人民有錢，國民黨與郭台銘是殊途同歸，沒有不搭嘎的事情。只要有適當時間，他很樂意與郭見面。

對於接下來是否安排「吳郭會」？吳敦義表示，只要有適當時間，他很樂意與郭見面。吳表示，他過去與郭就是朋友，尤其他任行政院長時，更當郭台銘與夫人曾馨瑩結婚時的女方介紹人，雙方很熟，只要有適當時間，他很樂意與郭見面，共同商討如何更堅定維護中華民國的和平。

吳敦義今天上午出席台北松山慈惠堂的重陽敬老全國松柏獎表揚大會，對於未來一旦郭幫台北市長柯文哲的民眾黨立委候選人站台？會不會擔心衝擊藍營選情？吳也表示，這沒有什麼怎麼辦，郭台銘雖過去是中國國民黨黨員、貢獻也很多，但當前郭已離開國民黨，大家好聚好散。吳提到，國民黨對於郭台銘過去對國家、黨貢獻及愛護，會常懷感恩之心。

吳敦義表示，郭台銘主張堅定熱愛中華民國，他也不是國民黨黨員，郭為其他熱愛中華民國的黨派站台，任何人也不能干涉，國民黨更不能要郭絕對不能為堅持中華民國理念的政黨及候選人站台，國民黨沒有資格干預。吳說，只要郭不為反對中華民國的政黨站台，就是值得尊重，值得得接受的事情，沒有什麼好批評。