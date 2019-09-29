陳文成等政治檔案解密有譜？國安局永久機密立場鬆動

2019-09-29 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國家安全局因一度拒絕提供包括陳文成、林義雄林宅血案在內的戒嚴時期政治檔案，遭民進黨高層指為掣肘轉型正義。據了解，國安局現已鬆動原本堅持維持「永久機密」的立場，國安局第三處檔案管理單位已提供部分檔案給促進轉型正義委員會進行解讀。國安局表示，對於促轉會調閱檔案一向秉持「最大開放、最小限制」精神，將依「政治檔案條例」及上級機關指導檢討降、解密。

根據透露，此案關鍵在於國安局第三處以「國家情報工作法」中，「涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，不得洩漏」等條款，指案內涉及當年軍、警、情、治系統對相關案情布建資訊，且至今有影響力，堅持維持「永久機密」。

但國家機密保護法與國家情報工作法，均訂有「依法保密及解除機密」條款，國家機密保護法就有定期審認與降、解密的機制，法規權責由總統與國家安全會議掌管。也就是說，蔡總統握有解密與否的權責。國安官員曾證實，民進黨執政時的總統陳水扁，同樣核定這些案件為「永久機密」。但國安會目前僅要求國安局「檢討」密等，並未下令解密。