民進黨決議文 卓榮泰：反對一國兩制霸權

民進黨全代會通過「社會同行世代共贏」決議文，是由黨主席卓榮泰主導起草。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨昨天舉行全國黨代表大會，會中通過「社會同行、世代共贏」決議文，民進黨主席卓榮泰表示，決議文要向全世界明白昭示，反對任何「一國兩制」的霸權跟主張。

這是民進黨繼二○一一年通過「台灣新世代社會經濟決議文」，隔了八年再度通過新決議文。卓榮泰曾指出，今年一月，中國提出「一國兩制台灣方案」，美中貿易戰也持續展開，台灣未來的施政方向到底為何、如何繼續堅持改革、強化執政能力，此時需要新的行動綱領。

決議文也指出，應明確拒絕中國政府提出的一國兩制主張，並堅定恪守民進黨於一九九九年通過的台灣前途決議文，重申台灣的前途走向，屬於台灣全體自決權。

昨天全代會也通過大會宣言，主軸是「二○二○，台灣要贏」。宣言提到，美中貿易戰朝長期化趨勢發展，中國紅色滲透及反民主的威脅與日俱增，面對即將到來的二○二○大選，為了守護台灣的民主自由，民進黨必須要贏，只有蔡英文總統連任成功，立法院席次過半，台灣的生活方式得以確保。

全代會也為蔡總統及黨提名的七十位立委參選人造勢。卓榮泰以大師兄、總教練身分介紹立委參選人，並頒發「勝利地圖」，介紹到雲林縣，現任立委劉建國沒有出席，劉也成唯一未出席的立委參選人。