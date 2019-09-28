柯文哲揶揄韓國瑜 吳子嘉捕槍：韓市長很會爬樹

2019-09-28 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚在高雄義大世界皇家劇院舉辦柯粉見面會，與美麗島電子報董事長吳子嘉對談大選問題，就高雄市長韓國瑜民調直落，柯揶揄地說「猴子不是爬到樹上才屁股變紅，而是爬到樹上才被看到紅屁股」，美麗島電子報董事長當場補槍表示，「韓市長確實很會爬樹」，現場一片莞爾。

柯文哲受邀「吳董談大選」直播節目，順勢在高雄柯粉見面，吳子嘉 開場即公布一項最新民調表示，若是藍綠對決局面，蔡英文目前大勝韓國瑜約30%，韓的不信任度也已高達65% 。但若是柯文哲亦加入選舉，將會拉走蔡十幾趴選票，變成三足鼎立態勢，因此柯是總統選戰的關鍵角色。

吳子嘉並表示，蔡英文去年去年九合一選舉慘敗，民調低迷，但至今年8、9月，卻成長到45.6%，但韓國瑜則至今年五月起產生巨幅變化，9月的民調數字腰斬到28.9，信任度跑掉一半以上。與蔡對決，目前輸了20%，初步分析，民進黨自六月起整合成功，加上香港反送中事件，是勝出的原因。韓要在未來3個月內逆轉，可能需要奇蹟。

柯文哲表示，他一直沒說要選，有些支持者可能因為等到不耐煩，就跑掉。但他不選，如今就變成藍綠對決情勢。

針對韓國瑜4月起民調直落，柯意有所指地說，「猴子不是爬到樹上，才被看到屁股變紅」，牠蹲在地上，誰知道牠屁股是紅的。吳子嘉董事長吳子嘉聽笑著補槍「韓市長確實很會爬樹，這是事實啦」，現場柯粉聽了哄堂大笑。

柯文哲也說，擔任台北市長以來，他每天清早7點半上半，也僅一次會議遲到三分鐘。其實那麼早上班，是很痛苦的事，但就是一種「堅持」的信念，他每天努力的目標，就是公務人員是要服務人民的團隊，推動廉能的政府。