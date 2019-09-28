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否認有「蔡賴會」 陳菊：民進黨團結是大家期待

2019-09-28 19:54聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

台南市長黃偉哲今日出席民民黨全代會時透露，聽說總統蔡英文與行政院前院長賴清德兩人近期已見過面。對此，總統府秘書長陳菊稍早出席黨慶受訪時表示，並不知道這件事，但強調蔡、賴兩人溝通沒問題，團結的民進黨也是大家的期待。

陳菊表示，不知道兩蔡、賴兩人已會面這件事，副手人選是總統的職權，當然予以尊重；不過民進黨的團結，是所有民進黨員共同的期待。陳菊指出，蔡總統有說過，民進黨的團結沒有問題，跟賴清德溝通也沒有問題；目前外界有很多傳聞，相信總統會適當的時機公布副手人選，希望外界稍安勿躁。

民進黨主席卓榮泰出席黨慶受訪時則表示，今日許多人在全代會上發言都會提到賴清德；在總統初選中，蔡、賴二人都展現了高度跟風度，未來希望蔡總統帶領團隊，而賴清德也能夠促進內部和解、團結，大家一起努力把選舉打好。

卓榮泰說，關於立委選戰，相信蔡、賴兩人也一定會分工合作，讓每個提名選區都得到勝利；選戰即將進入倒數100天，青年部也將對此擬定計畫，希望年輕朋友在那拿出嶄新的戰術、戰略跟戰法，和台灣人民清楚表達，民進黨會擷取社會之所需，達到勝選目的。

卓榮泰表示，今日全代會所有議案都依序通過，並通過屬於這個年代的決議文，相當順利圓滿，雖然黨慶有點雨水，但晚間雨也停了，立委也越來越多；從全代會到黨慶，希望能讓社會看到民進黨把每一個人都找回來，贏得最後的勝利的大團結決心。

總統府秘書長陳菊出席黨慶，否認先前有過「蔡賴會」。記者蔡晉宇／攝影
總統府秘書長陳菊出席黨慶，否認先前有過「蔡賴會」。記者蔡晉宇／攝影
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2020選舉蔡英文賴清德陳菊

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