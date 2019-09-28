影／全代會喊話 蔡英文：賴清德選戰中不會缺席

2019-09-28 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 盧湘婕 ╱即時報導



民進黨今天重回圓山大飯店舉行33周年黨慶和全代會，總統蔡英文穿著民進黨特別製作的軍綠色飛行外套，神情輕鬆提前抵達會場。開幕式還安排蔡英文與黨主席卓榮泰及所有黨公職一起切蛋糕，營造大團結的氣勢，包括前新潮流系大老洪奇昌，行政院前院長游錫堃、張俊雄，前主席許信良等都特別回到娘家。

雖然行政院前院長賴清德沒有北上出席，但蔡英文在致詞時感謝完重要黨公職後，特別感謝賴清德，並且說過去幾年，賴清德在執政團隊努力付出，在初選後也展現了民主風度，一直是這個團隊不可或缺的一員，在選戰的隊伍中，賴清德絕對不會缺席，一定和大家一起並肩作戰。

另外，蔡英文也抨擊中國大陸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。她說，中國大陸最不希望蔡英文 連任，最不希望讓民進黨國會過半，希望台灣選出一個 凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。