蔡英文向支持者示警 政局變化萬千不能掉以輕心

2019-09-28 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



今天是民進黨全代會暨33周年黨慶，蔡英文總統（右三）與民進黨主席卓榮泰一起切下生日蛋糕。記者余承翰／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天出席民進黨全代會，她致詞時表示，面對即將到來的大選，她知道有些人樂觀以對。有信心是好事，「但請容我嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。」

蔡英文今天在民進黨全代會致詞主要分四個部分，分別是世代共贏、三年有成、因應變遷，照顧弱勢及年輕人，及台灣不再是兩岸框架的台灣，而是世界的台灣。

蔡英文說，政治不應該被任何一個世代壟斷，民進黨從我們自己做起，讓這些不同世代的戰將，一起進入國會，一起為台灣帶來改變。

蔡英文指出，執政三年有成。長期積弊改善了、施政成果有感了。年金改革、經濟結構、社會安全、國家安全，都開始有了成績。

不過，蔡英文說，去年九合一選舉的敗選，讓她深刻的反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，會有一些人民，還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。她要謝謝這三年多來，所有提醒、批評、鞭策民進黨的人。政府應該為勞苦人民而存在。過去三年多來，民進黨也不斷將這句話轉化成具體的政策。

接著，蔡英文分別向打工的年輕人、家裡有失能長輩要照顧的人（尤其是女性）、農民、夜市攤販、商圈的小商家、老家運將、黑手師傅喊話，一一細數選後政府為他們的權益所做的努力。

蔡英文表示，還有很多的人，她今天無法全都提到，「但我知道大家的辛苦，也請大家相信，政府是為你們存在的。」

蔡英文說，過去三年多，每天的行程中，經常從人群中聽到很多朋友說「總統，加油」。大家的疼惜，她知道，謝謝大家能夠理解政府的努力和心意。她一定會加油。

不過，蔡英文也說，面對即將到來的大選，她知道有些人樂觀以對。有信心是好事，但請容我嚴肅地提醒，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。