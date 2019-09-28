蔡總統：2020是生活方式的保衛戰 價值的保衛戰

2019-09-28 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民主進步黨下午在圓山飯店舉行第十八屆第二次全國黨員代表大會，黨主席卓榮泰、蔡英文總統、縣市首長與立委參選人們一同高呼「總統連任、凍蒜」等口號。記者林伯東／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天出席民進黨全代會，她致詞時表示，2020這一戰，「我們的對手不只在國內，更在對岸。」對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。

蔡總統今天在民進黨全代會致詞主要分四個部分，分別是世代共贏、三年有成、因應變遷，照顧弱勢及年輕人，及台灣不再是兩岸框架的台灣，而是世界的台灣。

在兩岸議題部分，蔡總統說，2020這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。

她表示，今年一月，北京的態度已經表達得很清楚。「在北京所謂的『九二共識』，幾乎沒有中華民國的空間。」屈服於北京的壓力，附和他們的共識，中華民國才會消失、台灣才會消失。

蔡總統進一步指出，國際局勢瞬息萬變，我們不能停留在舊觀念，下一個階段，我們的使命跟任務，就是要用全球的思維，來突破兩岸的框架。台灣不該只是兩岸架構下的台灣，更應該是世界的台灣。台灣人的眼光，不能只停留在台灣海峽，更要看向浩瀚的太平洋。壯大台灣，連結世界，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。

蔡總統說，2020，不管是台灣派，還是中華民國派；是老一代、中生代，還是新世代，挑戰當前，攜手才能克服難關。

蔡總統說，2020是生活方式的保衛戰、這是價值的保衛戰。贏下來，才能決定自己的未來；贏下來，才能繼續我們（指民進黨）做的承諾。總統要贏，國會也要贏。社會要同行、世代也要共贏。