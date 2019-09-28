民進黨新決議文：恪守台灣前途決議文 拒絕一國兩制

2019-09-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨全代會今天通過「社會同行、世代共贏」決議文，決議文中提出四項主張，包括堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛；強化政府民間協力治理，提升黨與社會連結機制；推動公平永續社經轉型，促成社會同行世代共贏；堅持民主人權做世界的台灣，分享轉型經驗重新定錨於國際。

決議文中指出，在中國政府明確提出「一國兩制台灣方案」的併吞台灣主張後，台灣作為主權國家的存續、國家安全的維護、區域的和平穩定現況，已不再能依靠兩岸間單方面的善意，或是缺乏共同價值為基礎的經貿互動來維繫，「我們該依靠的，是堅定維護的台灣主權，是持續鞏固的民主治理，是轉型強化的社會經濟體質，以及重新定位後的區域與國際角色，如此才能達成『社會同行以強化台灣，強化台灣以連結世界』。」

決議文中也指出，民進黨總結階段性的執政經驗，提出「社會同行、世代共贏」決議文，向各界表明民進黨對下一個階段台灣社會經濟轉型的看法與主張，以期使台灣度過轉型陣痛，抵禦來自中國的非民主擴張威脅，用更厚實的基礎，迎向世界秩序與全球經濟模式變遷的新挑戰。

決議文提出四項主張，首先是「堅定捍衛台灣主權獨立，積極鞏固民主安全防衛」。文中說明，「明確拒絕中國政府提出的一國兩制主張，並堅定恪守本黨於1999年通過之『台灣前途決議文』等，重申台灣的前途走向，屬於台灣全體住民的自決權，並在此基礎上，持續穩健推動符合國家現狀與未來需要之相關體制改革措施。 」

民進黨主張，在保衛台灣安全方面，應持續推動國防自主工程，強化自主防衛能力，有效嚇阻任何侵犯台灣主權、安全之行為。在維護台灣民主憲政體制不受滲透、破壞方面，則將持續完備國家安全與民主防衛的相關法制。

決議文也指出，必須強化政府民間協力治理，提升黨與社會連結機制。文中說明，民進黨體認到改革推行的過程中，既有治理模式的不足。政府體制的侷限與行政體系的慣性，已不足以應對新經濟模式、新社會結構下的複合性問題，也難以回應轉型過渡期間，適應能力較為脆弱的群體之保護。

決議文也說，將推動公平永續社經轉型，促成社會同行世代共贏。文中說明，民進黨意識到，全球經濟與產業結構正在大幅改變，氣候變遷的危機刻不容緩，而傳統生產關係也面臨新的經濟模式，如數位創新、跨境服務、產業鏈轉型、人工智慧等挑戰。

民進黨主張，為了提升台灣社會在新型態複合式挑戰下的適應能力，包括產業、勞動、環保、財政、國土治理和社會福利體系，都須通盤檢討調整，行政體系的跨部會協作機制亦須增強，「不只行政體制的靈活調整，我們更要以公平、永續的社會體質整體強化為目標，穩健推進社會經濟轉型，跨越代工生產模式的瓶頸，減少對中國威權經濟體的過度依賴，並避免條件相對脆弱的群體在轉型中被遺落。」

最後，決議文指出，將堅持民主人權做世界的台灣，分享轉型經驗重新定錨於國際。文中說明，民進黨不將台灣的定位侷限於台灣海峽一側，而是以太平洋的台灣、世界的台灣自我期許。台灣的民主鞏固、人權保障等成就，以及密切的國際經貿連結，都是台灣和區域中理念相近的夥伴持續深化關係的重要基礎。台灣社會經濟轉型的階段性成果，「縱然礙於我們的國際參與持續受到中國打壓，但這些成果依然足以成為和世界各國更加緊密合作的基石。」