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秀執教老照片回憶任教時光 賴士葆：對學生成就高興

2019-09-28 16:55聯合報 記者周志豪╱即時報導

今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時照片，表示自己一生最感到榮耀與欣慰的事情就是，曾教授的英才繼續接棒，在許多大學擔任校長、院長、所長、系主任、教授、榮譽教授。

賴士葆說，以前指導過的碩、博士學生，還有許多成為企業菁英，擔任上市公司負責人、中小企業負責人、企業高階主管，親自參與台灣過去創造的經濟奇蹟，對他們的種種成就，曾為老師的賴除了高興還是高興。

今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時...
今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時照片，表示自己一生最感到榮耀與欣慰的事情就是，曾教授的英才繼續接棒，在許多大學擔任校長、院長、所長、系主任、教授、榮譽教授。圖／截自賴士葆臉書
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今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時...
今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時照片，表示自己一生最感到榮耀與欣慰的事情就是，曾教授的英才繼續接棒，在許多大學擔任校長、院長、所長、系主任、教授、榮譽教授。圖／截自賴士葆臉書
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今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時...
今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時照片，表示自己一生最感到榮耀與欣慰的事情就是，曾教授的英才繼續接棒，在許多大學擔任校長、院長、所長、系主任、教授、榮譽教授。圖／截自賴士葆臉書
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賴士葆教師節

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