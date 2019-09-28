秀執教老照片回憶任教時光 賴士葆：對學生成就高興

2019-09-28 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



今天是教師節，曾任政大企管所所長的國民黨立委賴士葆下午也在個人臉書上傳過去任教時照片，表示自己一生最感到榮耀與欣慰的事情就是，曾教授的英才繼續接棒，在許多大學擔任校長、院長、所長、系主任、教授、榮譽教授。