蔡、賴24日高雄會面 蔡提合作賴未給肯定答覆

2019-09-28 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨在圓山大飯店舉行全代會，蔡英文總統（中）、黨主席卓榮泰（右）、行政院長蘇貞昌（左）等人一同出席，與支持者一起高喊「凍蒜」。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台南市長黃偉哲今天出席民進黨全代會透露，蔡英文總統與行政院前院長賴清德日前已會面。據了解，蔡總統與賴清德在本周二在高雄一位友人家中會面，在一個小時多的會面過程中，蔡總統向賴清德表達合作的態度，但賴清德尚未給予肯定的回覆。

這場會面是六月中旬民進黨總統黨內初選後，蔡、賴兩人首度會面，先前這段時間，蔡、賴兩人主要是透過民進黨主席卓榮泰穿梭，協助兩人傳話。

據了解，蔡、賴會面時，總統府秘書長陳菊也有與會，其餘的人有蔡、賴雙方都熟識的高雄當地人士。