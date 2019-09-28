蔡英文：賴清德絕對不會缺席，一定會和我們並肩作戰

2019-09-28 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



外界關注「蔡賴配」是否成局，民進黨人士表示，賴清德對蔡英文的支持以及黨內團結，絕對沒問題，賴清德一定會在大選時扮演重要輔選角色。賴的「出場」時機也不用急，民進黨會按既有節奏打選戰。 聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統今天出席民進黨全代會，她致詞時表示，行政院前院長賴清德今天沒有在現場，「過去幾年，他在執政團隊努力付出，在初選後也展現了民主風度，他一直是這個團隊不可或缺的一員。」「我們感謝他，我們也希望，我們也相信，在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定會和我們並肩作戰。」「我們會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰。」

蔡英文說，四年前在桃園舉辦全代會。當時，她以總統候選人的身分告訴大家，如果人民讓民進黨執政，就要全力以赴，完成對人民的承諾。「今天，就是我們檢驗自己的時刻。」

蔡英文表示，跟世界上所有政黨一樣，執政就是挑戰的開始，會得罪人，也會有不盡如人意的地方。不過，民進黨確實是一個有韌性的政黨。歷經挫折之後，總是會再站起來。2008年的時候，所有人都說我們二十年內不會執政。2018年底的時候，所有人都說，民進黨不可能連任。「但是我們都撐住了。」

蔡英文說，不過，她要提醒大家，民進黨的韌性，不只是因為會調適，更是因為每一次遭遇挫折的時候，台灣人民都願意伸出手拉我們一把。

蔡英文依序向民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立法院長蘇嘉全、執政縣市長等人表示感謝，她也向到場的前主席，包括游錫堃、姚嘉文、許信良，還有行政團隊成員，最後更特地提到賴清德。

蔡英文說，行政院前院長賴清德沒有在現場，過去幾年，他在執政團隊努力付出，在初選後也展現了民主風度，他一直是這個團隊不可或缺的一員。我們感謝他，我們也希望，我們也相信，在選戰的隊伍中，賴前院長絕對不會缺席，一定會和我們並肩作戰。「我們會以團結的民進黨，來面對未來艱鉅的挑戰。」