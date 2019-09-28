民進黨全代會 卓榮泰：反對任何一國兩制霸權跟主張

2019-09-28 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



今天是民進黨全代會暨33周年黨慶，民進黨主席卓榮泰稍早頒發感謝狀給各縣市資深黨員，也頒發特製黨旗給創黨工作小組成員及黨內前輩，包括洪奇昌、陳菊、游錫堃、蘇貞昌、周清玉、尤清、張俊雄、許信良及姚嘉文等，隨後蔡英文總統進場，與卓榮泰一起切下插著33歲蠟燭的生日蛋糕，祝福民進黨生日快樂。

卓榮泰致詞時也表示，今天通過的決議文，要向全世界明白昭示，反對任何一國兩制的霸權跟主張。

卓榮泰今天以大師兄、總教練身分介紹70位黨提名的立委參選人，並頒發勝利地圖，不過介紹到雲林縣時，現任立委劉建國沒有出席，只有蘇治芬一人在台上被介紹，劉建國也成為唯一未出席的立委參選人。

卓榮泰稍後致詞時表示，1986年9月28日，135位前輩無懼於威權統治，突破黨禁限制，在圓山向全世界大聲說出，「民主進步黨成立了」。33年以來，所有民進黨人的血液中都留著民主進步的DNA，沒有創黨黨員的勇氣，就沒有今天的民進黨，沒有先進的努力，就沒有今天的民主台灣，沒有新一代的黨員加入，也沒有能力捍衛國家主權。

卓榮泰說，去年年底，民進黨經歷了低迷，在行政院行政團隊跟立院同志努力之下，拚政績、拚經濟，讓人民有感，再度拿到人民對民進黨的信任。九個月當中，努力延攬新同志，也努力找回老朋友，讓台灣社會看到民進黨的改變，經過兩次立委補選稍稍站穩腳步，他要感謝何志偉、余天及郭國文三位同志為黨在補選爭取勝利，但也不能忘記王義川跟王振彥兩位同志努力。

卓榮泰說，今年六月，黨內完成總統初選民主機制，黨賦予蔡總統務必連任成功的任務，黨也特別感謝賴清德同志展現民主風度，現在所有人都在促進更大的團結跟合作，希望在度守住本土政權跟國會席次。

卓榮泰說，民進黨立委選舉共有70位提名跟5個合作區，無論是身經百戰的老將或學經歷優秀的新秀，都是台灣的捍衛戰士，未來要用更多熱血、熱情感動台灣人民，承接更多任務，祝福所有參選人高票當選。

卓榮泰說，這次全代會主題是「2020，台灣要贏」，「希望在場的黨代表支持我們這個年代的重要決議文，我們要向全世界明白昭示，反對任何一國兩制的霸權跟主張。」他也說，要告訴台灣人民，在改革過程中不會遺落所有社會脆弱的一環，改革要讓國人得到幸福，也要保證不會有人因改革而覺得辛苦，要努力把這個工作執行下去。