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郭台銘不選 郭幕僚：王金平做什麼決定郭都會支持

2019-09-28 16:51聯合報 記者王寓中╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘不參選總統，郭辦表示與王金平保持密切聯繫，但合作部分還沒有講得很...
鴻海創辦人郭台銘不參選總統，郭辦表示與王金平保持密切聯繫，但合作部分還沒有講得很清楚。 聯合報系資料照
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鴻海創辦人郭台銘不參選總統，立法院前院長王金平是否參選總統，包括組大聯盟或用親民黨提名門票參選，受到注目。郭台銘幕僚蔡沁瑜今天指出，郭台銘曾說過，無論王做什麼樣的決定都會支持，這樣初衷沒有改變，現在就要等王做決定後，再看要怎麼配合。

蔡沁瑜說，與王金平保持密切聯繫，但合作部分還沒有講得很清楚，目前王金平的大聯盟架構也還未成形，還要再了解。

郭台銘今天在三創生活園區舉辦台北場的感恩之旅，與粉絲見面，在退出國民黨後，郭台銘沒有政黨束縛，未來的一舉一動反更受到各陣營關注。

針對國民黨主席吳敦義批准郭台銘的退黨申請，蔡沁瑜表示，謝謝國民黨尊重郭台銘的意願，也了解吳敦義慰留是出於善意，現在開始郭台銘跟國民黨分道揚鑣，更加海闊天空，未來不受黨紀束縛，有更寬廣的空間，為中華民國服務，當中華民國最強外掛。

媒體詢問，現在郭台銘跟國民黨關係是否已經緩和，蔡沁瑜說，了解吳敦義的善意，只要是為中華民國好的事郭台銘都願意做，也許有機會可以好好與吳敦義談談，不因黨派、藍綠分彼此。

至於未來是否會幫助國民黨立委，蔡沁瑜說，他們一直以來都是只要理念一致、志同道合，本於這樣的初衷，都是郭台銘願意支持的對象；不分黨派、跳脫藍綠框架，只要認同郭台銘理念，郭台銘都願意站台輔選。

媒體追問，現在是否有國民黨立委爭取郭台銘支持，蔡沁瑜說，目前沒有。

外傳郭台銘下週將為台灣民眾黨立委參選人拍定裝照，蔡沁瑜說，目前暫定規劃的時間是10月2日，但還會再做整體評估，因為提名還不是很完整，10月2日是否能拍或是要針對第一批拍，還要再研究。

郭台銘王金平2020選舉

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