稱對岸改邪歸正 馬英九：蔡總統棄孔也拋棄為政之道

2019-09-28 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前總統馬英九上午在臉書發文批評，30年來大陸改邪歸正重視儒學，反觀民進黨執政後卻因意識形態偏見，進行一連串去中國化行動。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今天是孔子誕辰紀念日與教師節，前總統馬英九上午在臉書發文批評，30年來大陸改邪歸正重視儒學，反觀民進黨執政後卻因意識形態偏見，進行一連串去中國化行動，批評蔡總統在「棄孔」同時，似乎也把聖賢推崇的為政之道一併拋棄。

馬英九表示，他曾在大學任教，深知教育工作辛勞，因此在台北市長任內親自主持祭孔典禮，並簡述孔孟思想現代意義；擔任總統後，恢復停辦長達9年的「師鐸獎」，鼓勵各縣市政府入祀當地的大教育家與大學者，展現中央與地方政府對教育的重視。

此外，馬英九說，他擔任總統時，除每年在總統府主持「中樞紀念大成至聖先師孔子誕辰典禮」，也改變原內政部長代表祭孔慣例，親自前往台北、台南、台中及桃園孔廟參加祭孔典禮。

馬英九表示，中國大陸在文革時期嚴厲批判孔子，當時台灣則推動中華文化復興運動，使台灣成為世界上維護中華文化最成功的地方；但30年來大陸改邪歸正重視儒學。反觀民進黨執政後，因為意識形態偏見，進行一連串去中國化行動。

馬英九舉例，高中歷史課綱將「中國史」切割納入「東亞史」，切斷台灣與中華文化的傳承與源流關係，總統府也不再紀念孔子誕辰，蔡英文總統更年年缺席祭孔儀典，這些都是蔡政府一連串去中國化行動。

孔子曾說：「政者正也，子帥以正，孰敢不正」、「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」。蔡總統在「棄孔」的同時，似乎也把聖賢推崇的為政之道，一併拋棄。