蔡英文總統民進黨全代會致詞全文

2019-09-28 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民主進步黨昨天在圓山飯店舉行第十八屆第二次全國黨員代表大會，蔡英文總統致詞。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天出席民進黨全代會並發表重要談話，蔡總統在全代會致詞分四個部分，分別是世代共贏、三年有成、因應變遷，照顧弱勢及年輕人，及台灣不再是兩岸框架的台灣，而是世界的台灣。

相關人士表示，在「世代共贏」部分，蔡總統提及團隊間一方面透過組成的年輕化，讓更多人可以投入參與，一方面各個世代也能共同努力、合作無間，一起為國家的未來打拼，把2020的選戰打贏。在國政上，政府的施政也正以最大努力，讓每一個世代都能獲得最好的照顧，讓國家更好。

在「三年有成」部分，他則表示，台灣正在正確軌道上前進，過去三年來，因為政府有改革的決心，政策方向清楚，儘管內外挑戰持續，但終究陸續完成多項過去做不到的改革，無論年金改革、長照全面推行，也包括完成重要的稅改，總體經濟的加速升級轉型，更讓台灣的經濟，從政黨輪替前的負成長，振興回溫，重新成為四小龍的第一。

這都是三年多以前，全體國民一起做了正確的決定，並且共同努力走過來。

他表示，民進黨去年敗選，蔡總統也透過致詞進一步說明政府過去的努力，延續經濟成長的成果要分享給人民，並優先照顧弱勢及年輕人，主要是受到國內外環境的高速變遷，產業、經濟型態的快速改變受到衝擊的族群，包括弱勢者、年輕人，政府正在每一個角落投入，讓所有的國民一起享受國家進步的成果。

最後一個部分是兩岸，他指出，壯大台灣、連結世界，將是民進黨最重要的任務

面對中國的步步進逼，台灣沒有退卻的可能，更要積極地走向世界，讓世界不能忽視台灣的存在。

這場選戰，關鍵台灣未來的選戰，把無論是台灣派 中華民國派都團結起來，

以下是蔡總統的致詞全文：