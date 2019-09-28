踢館民進黨黨慶 勞團喊：蔡政府勞動政策 成6大呆帳

2019-09-28 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



民進黨今33周年黨慶，下午在民進黨中央黨部前封街舉辦「台灣派對」，由於周邊都有交通管制，欲抗議蔡政府勞動政策的勞團「自主工聯」在附近道路繞行抗議，批總統蔡英文當年競選政見的「勞動政策六大保障」，現在已變成「勞動政策六大呆帳」，並高喊「民進黨不倒、台灣不會好。」

自主工聯集結約4、5輛貨車，今下午欲前往民進黨中央黨部前抗議，由於北平東路封路，只有再周邊高聲嗆聲，批蔡政府上任前信誓旦旦保證和勞工站在同一邊，但檢視蔡政府執政的勞工政策卻格外諷刺，「勞動政策六大保障」成「勞動政策六大呆帳」，很多勞動政策都跟當初承諾的保障背道而馳。

自主工聯指出，例如蔡政府通過「一例一休」，強行剝奪勞工7天假，而「一例一休」通過後，又有一連串的函釋嚴重偏袒資方，放寬「解釋」讓很多行業都能適用「勞基法」第84條之1責任制工作者，檯面上好像替勞工爭取休假，實際上卻增加勞工工作強度及壓力。

自主工聯還說，勞工最大的需求就是要能「扭轉低薪」，但基本工資始終如牛步般調整，導致台灣整體薪資停滯和普遍化低薪的惡果，政府不但不加緊解決，卻屢向資方低頭讓步，就連回應勞工訴求也只說「自己去跟老闆說」、「你們勞工要自立自強」，其他如青年及中高齡就業、立法保障非典型就業、保障過勞及職災勞工以及公平的集體勞資關係等政見也是跳票。