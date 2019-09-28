黃捷被韓粉辱罵 徐永明：再受打壓唯韓國瑜是問

2019-09-28 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量高雄議員黃捷今早出席活動時，遭韓國瑜支持者包圍，並以垃圾等字眼辱罵，黃捷在臉書表示，對於韓粉的行為，決定提告。對此，時代力量黨主席徐永明也表示，時力議員沒理由承受這些不當辱罵，如果時力議員再受打壓，甚至人身安全遇到危險，唯韓國瑜是問。

時代力量黨主席徐永明。攝影／記者蔡晉宇 分享 facebook

徐永明在臉書貼文表示，時代力量議員只是將監督市政本分做好，卻要遭受如此不公平對待和侮辱，台灣社會的民主素養在「韓流」旋風下，持續被拉低水準，堪稱進入「民主黑暗期」。

徐永明指出，韓國瑜施政不及格，勢必備受檢驗與批評，但最受衝擊的是高雄這座城市和市民；市長無心、市政不進，為民發聲的市議員當然要更積極鞭策。徐說，韓國瑜支持者若真心為高雄好，應勸韓加把勁，而不是對時力議員動手動腳，這不只是野蠻，也讓韓更像一個不思反省的獨裁市長。

時力秘書長吳佩芸也發出新聞稿表示，議員監督市政是應盡職責，韓粉應停止謾罵攻擊，韓國瑜也別想冷眼旁觀，請站出來制止韓粉不理性行為，勿再放任鬧劇頻生。

吳佩芸說明，請韓國瑜不要忽視韓粉多次的惡意行為，不管是語言攻擊、肢體威嚇，民眾都看在眼裡，若暴力現象持續擴散，只會讓韓滿意度更跌落谷底，更無助健全台灣民主；針對韓粉做出的人身攻擊，黨中央也支持黃捷提出告訴。

時力發言人陳志明則說，市長領導市府團隊為施政負責，和議員理性監督市政，都是民意託付的重要職責，暴力和謾罵也無益於公共事務的推進。