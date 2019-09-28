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民進黨下午舉行全代會 蔡英文中午先行抵達

2019-09-28 13:28聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

民進黨全代會今天下午在圓山大飯店舉行全代會，蔡英文總統中午在黨主席卓榮泰陪同下先行到場。

蔡英文總統（前）中午在黨主席卓榮泰（後）陪同下出席民進黨全代會。記者余承翰／攝影
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蔡英文總統（前）中午在黨主席卓榮泰（後）陪同下出席民進黨全代會。記者余承翰／攝影
蔡英文總統（前）中午在黨主席卓榮泰（後）陪同下出席民進黨全代會。記者余承翰／攝影
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民進黨蔡英文卓榮泰

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