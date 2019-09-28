吳敦義火速批准退黨 郭辦：郭台銘與國民黨關係畫句點

2019-09-28 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



經歷一番波折，在台北市黨部前天近中午重新上簽建議同意鴻海創辦人郭台銘退黨案後，國民黨主席吳敦義昨天傍晚火速批准。郭辦中午發出聲明表示，感謝吳願意尊重郭的個人意願，同意批准退黨申請案，至此郭台銘和國民黨關係已正式畫下句點。

郭辦表示，郭台銘能理解週三中常會上吳敦議出於善意的慰留本意，郭台銘從今以後將海闊天空，沒有政黨束縛，擁有更大空間能為中華民國的未來和發展，盡個人最大心力，「祝福國民黨，大家一起加油！」