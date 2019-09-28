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火速批准郭台銘退黨 吳敦義：國民黨立委還需要郭關心

2019-09-28 11:40聯合報 記者周志豪╱即時報導

經歷一番波折，在台北市黨部前天近中午重新上簽建議同意鴻海創辦人郭台銘退黨案後，國民黨主席吳敦義昨天傍晚火速批准。吳今受訪表示，同意郭離開國民黨，是尊重郭的意願，減少郭一些選擇上的困難，但「國民黨的立委也還需要他的關心」。

鴻海創辦人郭台銘（左）。 圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘（左）。 圖／聯合報系資料照片
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吳敦義指出，退黨有一定程序，原本台北市黨部處理郭台銘退黨案，簽函中建議黨中央慰留，黨副祕書長杜建德也簽註意見，希望尊重台北市黨部意見慰留，周三中常會上討論時，吳作為中常會主持人，不可能獨排眾議說還是讓郭離開。

吳敦義也還原，當天不是中常會決議慰留，而是請常會先將全案備查，希望慰留，尊重台北市黨部建議。

但吳敦義也說，很珍惜郭台銘這個很好的黨員，其實有多次慰留，但這一兩天他接收到，郭很盼望能夠離開這個黨的非常重要訊息，沒有辦法，一定要尊重他，所以經台北市黨部重簽，與中央黨部幕僚商量，昨天同意依照郭台銘意願，讓郭離開國民黨。

吳敦義表示，郭台銘是中華民國難能可貴的企業家，白手起家創造了非常大的企業，他的集團企業對公益做出很多貢獻，我們當然非常珍惜郭台銘在企業上的成就，以及在公益很多的付出。

吳敦義說，郭台銘現在已經不是國民黨員，但相信郭希望兩岸和平穩定發展、中華民國能夠國泰民安、希望台灣風調雨順、全體民眾能過更好的日子，想法仍與國民黨殊途同歸，這也毫無疑問是國民黨與郭台銘共同的目標。

至於後續立委選舉合作，吳敦義說，郭台銘已不是黨員，他願意選擇人品好，友善的政黨支持，不會跟反對黨或品德不良的人站台，或違背自己的政治信仰，國民黨沒有資格要求郭為誰站台，或限制郭不能去為誰站台。

吳敦義說，郭台銘如果真正支持所有熱愛中華民國、維持兩岸和平穩定發展、能夠造福我們同胞的任何立法委員，國民黨也不能夠反對，但「國民黨的立委也還需要他的關心」。

郭台銘國民黨吳敦義2020選舉2020立委選舉

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