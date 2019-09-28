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民眾黨聲援明挺港遊行？柯文哲：樂觀其成、順其自然

2019-09-28 10:21聯合報 記者楊正海╱即時報導

香港反送中示威者發起929反極權集會遊行，高雄市的民間團體、港生將舉辦「高雄場」活動相挺，當天台北市長柯文哲也在高雄跑行程。柯文哲上午參加祭孔，媒體問柯，會不會聲援？民眾黨的人可否去參加？柯文哲說，他們一向是這樣，在台灣有表達的自由，也有不表達的自由，對這種都是樂觀其成的態度，順其自然，解決香港問題，鑰匙還是在中國，外面最多也是關心，真正解決問題還是北京政府。

柯文哲上午參加祭孔。記者楊正海/攝影
柯文哲上午參加祭孔。記者楊正海/攝影
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柯文哲說，香港是台灣的鄰居，所以發生在香港的事情，因地理上接近，都會影響台灣，更何況香港是亞洲金融中心，這樣持續紛擾，對社會穩定、經濟發展，一定會造成影響，間接也會影響台灣。

柯文哲指出，台灣做為華人世界最先進地區，總是有很多經驗可以給北京政府參考，台灣怎麼走過那30年民主歷程，他不認為經濟發展和政治發展，能維持那麼大落差，人民口袋有錢，就會想東想西，特別是香港在英國式自由已經生存100年。

柯文哲表示，北京處理香港問題，的確要發揮智慧，絕對不要簡化問題，說香港是CIA稿的、是台獨和港獨合流，這就把問題過於簡化，沒有真正面對問題。對於香港事情，當然會表達關心，希望北京政府能夠發揮智慧， 好好處理這一局，因為一旦香港失控，最後搞到變成六四局面，中國經濟會倒退20年，因為歐美國家正找不到機會修理中國。對抗中國，要找個正當名義來對抗，何必在這種香港問題上，讓歐美國家有個正當理由來抵制中國，所以北京政府要相當有智慧處理這一局。

另外，中國國務委員兼外長王毅，曾對於台灣連續遭友邦斷交，會傷害台灣人民感情與幫助現任總統蔡英文連任，兩度不悅地說，「這是什麼邏輯」；柯文哲上午被媒體問到此事時表示，斷交對台灣已經沒有實質影響，心理上也沒有，最多只是情緒不爽。

柯文哲順口，他每次講，從1996到現在，這很明顯，每次大陸想對台灣有什麼動作，每次都反效果，這也是一樣 ，王毅說不高興，但不高興回去還是要想一下，引用鄧小平的話「不管黑貓白貓，可以抓老鼠就是好貓」，要看最後結果，所以還是要想一下。

反送中香港柯文哲台灣民眾黨斷交

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