柯文哲祭孔 談韓國瑜天意說「那就這樣吧」

2019-09-28 09:34 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 曾原信 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天上午前往台北孔廟祭孔，由於清晨台北下起大雨，參與儀式的禮生們以及人員皆穿起雨衣於大雨中完成儀式。