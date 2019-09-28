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柯文哲祭孔 談韓國瑜天意說「那就這樣吧」

2019-09-28 09:34聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

台北市長柯文哲今天上午前往台北孔廟祭孔，由於清晨台北下起大雨，參與儀式的禮生們以及人員皆穿起雨衣於大雨中完成儀式。

柯文哲受訪時被問及高雄市長韓國瑜日前稱出來選總統是為了民意及天意，柯文哲聽了忍不住笑出來，說「那就這樣吧」。

台北孔廟今天上午舉辦祭孔大典，由禮生演出八佾舞。記者曾原信／攝影
台北孔廟今天上午舉辦祭孔大典，由禮生演出八佾舞。記者曾原信／攝影
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台北孔廟今天上午舉辦祭孔大典，清晨台北下起暴雨，參與人員皆穿上雨衣。記者曾原信／...
台北孔廟今天上午舉辦祭孔大典，清晨台北下起暴雨，參與人員皆穿上雨衣。記者曾原信／攝影
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台北市長柯文哲今天上午前往台北孔廟祭孔，談到韓國瑜稱出來選是天意民意，柯文哲笑稱...
台北市長柯文哲今天上午前往台北孔廟祭孔，談到韓國瑜稱出來選是天意民意，柯文哲笑稱「那就這樣吧」。記者曾原信／攝影
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台北孔廟今天上午舉辦祭孔大典，內政部部長徐國勇（左）代表總統出席，與台北市長柯文...
台北孔廟今天上午舉辦祭孔大典，內政部部長徐國勇（左）代表總統出席，與台北市長柯文哲（右）同台。記者曾原信／攝影
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台北孔廟舉辦祭孔大典，清晨台北下起暴雨，禮儀人員只得著雨衣上陣。記者曾原信／攝影
台北孔廟舉辦祭孔大典，清晨台北下起暴雨，禮儀人員只得著雨衣上陣。記者曾原信／攝影
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柯文哲韓國瑜孔廟2020選舉

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