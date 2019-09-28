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蘇花改灌成原民經費 學者：藍綠都不碰政經資源分配

2019-09-28 09:33聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

立法委員鄭天財昨在立法院會質詢，明年原住民族經費依舊「虛胖」，以交通建設為例，蘇花改、南迴公路、金崙大橋、台九線景觀大道等預算非專屬原住民族使用，都通通列入原住民族經費。淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪也在臉書撰文說，原住民議題從來都不是藍綠問題，而是政經資源分配問題。

鄭天財說，行政院長蘇貞昌8月22日在原基法推動會上宣布明年原住民族預算增加，根本是減少51.69億元。與他國南島民族交流「南島民族論壇」預算增加，然而原住民族最重視的原住民族保留地權利回復經費、保留地複丈分割預算、促進原住民族就業經費、原住民族經濟發展經費通通大幅減少5500萬。

包正豪今天發文說，無論那個政府，在面對原住民議題的時候，對於「儀式性」的東西，都很大方。譬如，給個紀念日，放個歲時祭儀假，說要鼓勵使用族語，抑或是宣稱要支持文化復振等等不太涉及具體政經資源分配的，都沒有太大問題。不過一旦涉及具體政經資源分配，譬如土地、經濟結構轉型或是積極矯正待遇等等，那就肯定扭扭捏捏，絕不情願。

他說，國民黨的原住民政策，基本上都是以社會福利形式的補助政策為主，也不會包裝，就是覺得提供補助就好，走「務實路線」。民進黨「宣示」的原住民政策，滿足所有關於原住民自治的想像，總是給人一旦民進黨執政後，原住民族就會有大發展，指日可待，但從不實現。

包正豪說，誰還記得凱道旁巴奈的遭遇，如今政府把公共財灌成是原住民預算，應該不會意外吧。

淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪。圖／包正豪提供
淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪。圖／包正豪提供
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原住民包正豪民進黨

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