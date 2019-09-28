送「白自」進「喬來喬去」立院？柯文哲：發揮鯰魚效應

2019-09-28 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午至台北孔廟祭孔，對於柯文哲日前接受專訪指出，希望看到市府顧問蔡壁如和民進黨立法院總召柯建銘對決，媒體問柯，蔡壁如確定要選掛不分區？柯說，這個就看最後定案，在11月底，還早，有兩月的時間慢慢想。

柯文哲說，其實他和「老柯（指柯建銘）」很好， 都是新竹人，過去立法院給人的感覺就是喬來喬去、密室協商，總是看起來就是黑箱作業，他們來個「白目的」（指蔡壁如）進去，鯰魚效應一定會發揮的。

媒體也問柯，時代力量那時也是堅持公開透明，但失敗了 ？柯文哲笑說，老實講，他們在台北市有實際執政的經驗，台北市政府相當公開透明，希望把公開透明的文化帶進立法院，他個人解讀是台北市這幾年，弊案明顯少掉許多，最大理由就是公開透明， 如果公開透明的文化能夠帶進立法院，可以讓整個立法或中央部會變得比較乾淨。

媒體追問，立法院前院長王金平也是喬來喬去？他要和你合作？柯說，就看怎麼合作啊，他覺得立法院的選舉如果能達到三黨不過半，他們就能發揮關鍵少數的力量，可相當有效改變立法院的文化。